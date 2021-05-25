Военный аналитик рассказал о «крупнокалиберных» антироссийских проектах США

Москва, 25 мая. США готовят «ответ» российской артиллерии, однако Москва уже обошла перспективные разработки Вашингтона, считают военные аналитики.

Американская армейская артиллерия обладает недостаточной мощностью для того, чтобы противостоять войскам России и Китая, о чем говорят даже в Пентагоне, пишет военный эксперт Андрей Коц в своей статье для РИА Новости. По его словам, дефицит дальнобойного вооружения уже давно ощущается в ВС США, что стало причиной головной боли американских генералов.

Войска Соединенных Штатов не испытывали проблем при использовании артиллерии в борьбе с террористическими формированиями, однако американские ствольные, реактивные и оперативно-тактические системы застряли в развитии на уровне конца холодной войны, констатировал Коц. По его словам, риски вооруженного противостояния с РФ и КНР вынудили Пентагон обратить внимание на эту ситуацию. Военный аналитик рассказал о «крупнокалиберных» антироссийских проектах американцев.

Россия превосходит западные страны в сфере артиллерии, признали аналитики из RAND еще в 2017 году. Чтобы нивелировать отставание, Пентагон планирует провести реформы организационно-штатной структуры Сухопутных войск, создав батальоны перспективных САУ M1299 ERCA в составе бронетанковых дивизий. По словам эксперта, подобные машины должны поступить в ВС США к 2023 году.

Армия Соединенных Штатов продолжит использовать реактивные системы залпового огня HIMARS, которые вскоре должны получить новые ракеты ER GMLRS с радиусом действия 140 километров, однако оперативно-тактические ракеты ATACMS будут заменены на перспективные ударные системы Precision Strike Missile (PrSM) высокой точности. В Пентагоне уже окрестили эту разработку «убийцей» российских ЗРК С-400.

Вашингтон, тем не менее, уже проиграл Москве артиллерийскую гонку, считает Коц. По его словам, Россия обладает вооружением, превосходящим по характеристикам перспективные американские образцы. К примеру, оперативно-тактические комплексы «Искандер» бьют на 100 километров дальше, чем PrSM, а самоходки «Коалиция-СВ» также опережают по дальности стрельбы M1299. Напомнил эксперт и о гиперзвуковых ракетах, которые в США еще только создаются, а в РФ уже приняты на вооружение.

Ранее аналитики из Соединенных Штатов рассказали, почему российская артиллерия станет приговором для любого противника РФ.