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25 мая 12:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Военный аналитик рассказал о «крупнокалиберных» антироссийских проектах США

Армия
Военный аналитик рассказал о «крупнокалиберных» антироссийских проектах США
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 25 мая. США готовят «ответ» российской артиллерии, однако Москва уже обошла перспективные разработки Вашингтона, считают военные аналитики.

Американская армейская артиллерия обладает недостаточной мощностью для того, чтобы противостоять войскам России и Китая, о чем говорят даже в Пентагоне, пишет военный эксперт Андрей Коц в своей статье для РИА Новости. По его словам, дефицит дальнобойного вооружения уже давно ощущается в ВС США, что стало причиной головной боли американских генералов.

Войска Соединенных Штатов не испытывали проблем при использовании артиллерии в борьбе с террористическими формированиями, однако американские ствольные, реактивные и оперативно-тактические системы застряли в развитии на уровне конца холодной войны, констатировал Коц. По его словам, риски вооруженного противостояния с РФ и КНР вынудили Пентагон обратить внимание на эту ситуацию. Военный аналитик рассказал о «крупнокалиберных» антироссийских проектах американцев.

Россия превосходит западные страны в сфере артиллерии, признали аналитики из RAND еще в 2017 году. Чтобы нивелировать отставание, Пентагон планирует провести реформы организационно-штатной структуры Сухопутных войск, создав батальоны перспективных САУ M1299 ERCA в составе бронетанковых дивизий. По словам эксперта, подобные машины должны поступить в ВС США к 2023 году.

Армия Соединенных Штатов продолжит использовать реактивные системы залпового огня HIMARS, которые вскоре должны получить новые ракеты ER GMLRS с радиусом действия 140 километров, однако оперативно-тактические ракеты ATACMS будут заменены на перспективные ударные системы Precision Strike Missile (PrSM) высокой точности. В Пентагоне уже окрестили эту разработку «убийцей» российских ЗРК С-400.

Вашингтон, тем не менее, уже проиграл Москве артиллерийскую гонку, считает Коц. По его словам, Россия обладает вооружением, превосходящим по характеристикам перспективные американские образцы. К примеру, оперативно-тактические комплексы «Искандер» бьют на 100 километров дальше, чем PrSM, а самоходки «Коалиция-СВ» также опережают по дальности стрельбы M1299. Напомнил эксперт и о гиперзвуковых ракетах, которые в США еще только создаются, а в РФ уже приняты на вооружение.

Ранее аналитики из Соединенных Штатов рассказали, почему российская артиллерия станет приговором для любого противника РФ.

россия сша артиллерия коц
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Все новости / Армия / Военный аналитик рассказал о «крупнокалиберных» антироссийских проектах США
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