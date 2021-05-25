Новый многопрофильный медцентр построят в Ялте к 2024 году

Ялта, 25 мая. Бюджет строительства нового медицинского центра в популярном курортном городе Крыма составляет 15 млрд рублей, сказано на портале Правительства РФ.

Многопрофильный медцентр, который расположится в Ялте, планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Площадь учреждения составит 100 тыс. кв. м. Согласно плану, главный корпус будет вмещать стационар на 410 коек, а также отделения реанимации, интенсивной терапии, диагностики и операционный блок.

«Также будут построены консультационно-диагностический центр, рассчитанный на 500 посещений в смену, детская поликлиника, 300 посещений в смену, и дневной стационар на 60 коек», — заявляется на сайте Правительства РФ.

Кроме основного медицинского центра планируется построить и жилой комплекс на 300 квартир. Он будет рассчитан на медицинских работников, которых пригласят из разных регионов Российской Федерации. Все работы выполнит дочерняя компания государственной корпорации «Ростех».

Церемония открытия диагностического центра для жителей северного Сахалина состоялась в Тымовском районе. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Здравоохранение».