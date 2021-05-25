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25 мая 12:02
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новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
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Новый многопрофильный медцентр построят в Ялте к 2024 году

Общество
Новый многопрофильный медцентр построят в Ялте к 2024 году
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 25 мая. Бюджет строительства нового медицинского центра в популярном курортном городе Крыма составляет 15 млрд рублей, сказано на портале Правительства РФ.

Многопрофильный медцентр, который расположится в Ялте, планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Площадь учреждения составит 100 тыс. кв. м. Согласно плану, главный корпус будет вмещать стационар на 410 коек, а также отделения реанимации, интенсивной терапии, диагностики и операционный блок.

«Также будут построены консультационно-диагностический центр, рассчитанный на 500 посещений в смену, детская поликлиника, 300 посещений в смену, и дневной стационар на 60 коек», — заявляется на сайте Правительства РФ.

Кроме основного медицинского центра планируется построить и жилой комплекс на 300 квартир. Он будет рассчитан на медицинских работников, которых пригласят из разных регионов Российской Федерации. Все работы выполнит дочерняя компания государственной корпорации «Ростех».

Церемония открытия диагностического центра для жителей северного Сахалина состоялась в Тымовском районе. Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Здравоохранение».

строительство ялта медцентр
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Все новости / Общество / Новый многопрофильный медцентр построят в Ялте к 2024 году
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