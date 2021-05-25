Сменившая пол актриса Эллен Пейдж показала результат удаления груди

Лос-Анджелес, 25 мая. Бывшая актриса Эллен Пейдж, превратившаяся в актера Эллиота Пейджа после смены пола, продемонстрировала поклонникам результат операции по удалению груди.

Эллиот Пейдж опубликовал новое смелое фото на своей странице в Instagram. На снимке улыбающийся актер позирует возле бассейна в бордовых плавках, бейсболке и темных очках. Его тело выглядит как мужское, но под грудью заметны тонкие шрамы.

«Первые плавки после смены пола», — подписал кадр Пейдж.

Актер показал подписчикам не только результат удаления груди, но и кубики пресса. Поклонники и коллеги пришли в восторг от физической формы знаменитости.

«Посмотрите на этого симпатичного парня»; «Похоже, ты победил меня в спортивных упражнениях»; «Пресс и улыбка десять из десяти!»; «Люблю тебя! Не могу дождаться, когда мы поплаваем вместе», — написали комментаторы.

В женском обличии актер известен зрителям по фильмам «Джуно», «Начало» и сериалу «Академия Амбрелла». В 2014 году Эллен Пейдж совершила каминг-аут, заявив о нетрадиционной ориентации, а в конце 2020 года сообщила публике о смене пола. Эллиот Пейдж признавался, что стал получать больше предложений о съемках после превращения в мужчину.