Режим повышенной готовности введен после разлива нефтепродуктов в Черном море

Краснодар, 25 мая. Оперативный штаб принял решение ввести на территории Туапсе режим повышенной готовности. Вынужденная мера связана с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря.

Специалисты установили, что на удалении 800 метров от берега находится масляное пятно. С последствиями загрязнения борются 75 человек, задействованы 22 единицы техники.

Позднее были обнаружены еще несколько нефтяных пятен, спасатели пытаются устранить их с помощью абсорбента. По факту экологического происшествия природоохранная прокуратура начала проверку, сообщал ФАН.