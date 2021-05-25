В Минфине подтвердили планы «Почты России» доставлять вино

Москва, 25 мая. Вино отечественного производства, купленное в онлайн-магазинах, будет доставляться «Почтой России», заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Этот вопрос еще будет обсуждаться в рамках рабочей группы, но, действительно, «Почта России» намерена осуществлять доставку российского вина, отметил Сазанов. О полноценном запуске интернет-торговли алкоголем говорить пока преждевременно, добавил он.

Пресс-служба «Почты России» ранее сообщила, что компания входит в рабочую группу правительства по разработке проекта онлайн-продажи алкогольных напитков и рассматривает возможность реализации вина таким способом. Эксперимент планируется провести в Москве и Мордовии.