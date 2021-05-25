На Кубани обнаружили разлив нефти в Черном море

Туапсе, 25 мая. Жители города Туапсе пожаловались в надзорные органы на сильный запах нефти из моря. При этом в воде видны черные маслянистые пятна.

Нефтяную пленку также заметили на Дальнем моле, в акватории порта. В соцсетях появилось видео, подтверждающее слова горожан, сообщает компетентный источник ФАН.

После многочисленных жалоб в пабликах произошедшим заинтересовалась прокуратура. На место выезжали специалисты, которые взяли пробы воды. При этом площадь загрязнения пока не установлена. По факту разлива нефтепродуктов организована проверка.