Угроза санкций Запада против Белоруссии толкнула ее в объятия России

Задержание экстремиста Романа Протасевича в аэропорту Минска по многим признакам похоже на многоходовку белорусских спецслужб, в которой приземление самолета компании Ryanair — лишь первый этап, а следующим будут зачищены экстремистское подполье и иностранная агентура в республике. В ответ Запад привычно угрожает президенту Александру Лукашенко новыми санкциями, но это лишь сильнее толкает Минск в сторону Москвы и способствует скорейшей интеграции двух стран.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший события 23 мая и их значение для Белоруссии и России.

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Согласно официальной информации

23 мая в национальном аэропорту «Минск» правоохранителями был задержан ранее объявленный в международный розыск Роман Протасевич — один из основателей и бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Согласно информации белорусских СМИ, официальная версия этого события выглядит примерно так.

Выехавший в конце 2019 года в Польшу Протасевич отправился в мае 2021-го в Афины, чтобы «пофотографировать» находившуюся в греческой столице Светлану Тихановскую — экс-кандидата в президенты Белоруссии и лидера белорусской оппозиции. 23 мая Протасевич вместе со спутницей поднялся на борт лайнера Boeing 737 ирландской авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс Афины — Вильнюс. Когда самолет находился в воздушном пространстве Белоруссии, служба безопасности Минского аэропорта получила по электронной почте сообщение о том, что на борту лайнера находится взрывное устройство. Об этом с земли немедленно сообщили экипажу «Боинга» и президенту РБ Александру Лукашенко.

Когда экипаж принял решение прервать полет и совершить экстренную посадку на «ближайшей готовой принять борт ВПП, которой оказался Минск», Лукашенко распорядился оказать самолету Ryanair всю необходимую помощь. ВВС Белоруссии подняли в воздух истребитель МиГ-29, который и сопроводил Boeing 737 до аэропорта. После посадки пассажиры были с борта «Боинга» эвакуированы, а спешно выдвинувшаяся в аэропорт группа саперов приступила к досмотру самолета и находившегося на нем багажа.

При этом белорусские правоохранители первоначально проглядели факт присутствия Протасевича в списке пассажиров лайнера. Однако далее летевшая вместе с ним девушка сфотографировала Протасевича и отправила этот снимок другому «оппозиционному блогеру». Тот не замедлил выложить фотографию в своем Telegram-канале. Только обнаружив этот снимок в сети, правоохранители РБ догадались, где находится давно разыскиваемый ими экстремист.

Далее Протасевич, разыскиваемый правоохранителями РБ и находящийся на территории РБ, был задержан. Поскольку в ходе осмотра лайнера никакого СВУ обнаружено не было, в тот же день 23 мая он принял своих пассажиров обратно на борт и вылетел в Вильнюс. Последний штрих: СК Белоруссии сообщил, что возбуждено уголовное дело о ложном минировании борта Ryanair.

Любопытный нюанс: выдворенная из Белоруссии и позже обвиненная в призывах к захвату власти Тихановская до 23 мая неоднократно совершала транзитные перелеты через воздушное пространство республики. Поэтому воскресный инцидент, скорее всего, для нее стал шоком. По крайней мере, Тихановская немедленно классифицировала ситуацию как «операцию спецслужб» и потребовала исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации (ICAO)…

Global Look Press / Darius Mataitis via www.imago-im

«Это другое»

Интерес белорусских правоохранителей к Роману Протасевичу вполне объясним. В ходе массовых беспорядков в Минске и других крупных городах Белоруссии, прошедших по итогам президентских выборов, именно NEXTA стала одним из основных координаторов акций протеста против Лукашенко. Попутно канал поддерживал радикальные призывы белорусских националистов и, что совсем выходило за рамки мирного протеста, выступал за деанонимизацию сотрудников МВД Белоруссии, подстрекая аудиторию к расправам над ними.

Неудивительно, что СК РБ завел против Протасевича уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. А его Telegram-канал был признан экстремистским на территории Белоруссии.

Тем не менее, логичное задержание Протасевича вызвало среди недоброжелателей Лукашенко изрядный переполох, местами переходящий в откровенную истерику.

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против Белоруссии, назвав ее действия «беспрецедентным актом государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным». Президент Литвы Гитанас Науседа попросил союзников по НАТО и ЕС отреагировать «на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации». МИДы Германии и Австрии потребовали отпустить Протасевича и провести международное расследование инцидента. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что этот «неслыханный поступок» будет иметь «серьезные последствия для Лукашенко». Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал посадку лайнера Ryanair в Минске «угоном». И так далее, и тому подобное.

Украина ожидаемо тоже не осталась в стороне от «общеевропейского хора». Официальный представитель МИД «незалежной» Олег Николенко обвинил Минск в «очередной атаке на свободу слова» и потребовал немедленного освобождения Протасевича. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предсказуемо объявил, что считает «главным организатором и выгодоприобретателем» посадки самолета Ryanair в Минске Россию.

Интересно, осознают ли иностранные спикеры, требующие введения новых санкций против Белоруссии за инцидент 23 мая, что тем самым они все больше сужают пространство «богатовекторности» Лукашенко и все сильнее толкают Минск в сторону Москвы? В том смысле, что когда Подоляк говорит про «главного выгодоприобретателя», он… не столь уж и неправ.

Федеральное агентство новостей /

Но прежде чем обсудить это, отметим два важных момента в истории с задержанием Протасевича.

Во-первых, исходя из официальной белорусской версии событий, о какой-то принудительной посадке ирландского борта говорить нельзя. Минск объявил, что решение совершать экстренную посадку в столице РБ принял экипаж лайнера.

Во-вторых, даже если допустить, что официальная версия в деталях расходится с реальностью, то принудительная посадка или воспрепятствование полету иностранного гражданского самолета «по соображениям общественной безопасности или военной необходимости» — это вовсе не ноу-хау белорусских силовиков. Случаев таких принудительных посадок или воспрепятствования полету из мировой практики можно вспомнить как минимум несколько.

Формулировку «по соображениям общественной безопасности или военной необходимости», кстати, придумали тоже не на постсоветском пространстве. Ее озвучили в 2013-м американцы, готовясь принудительно посадить на своей территории самолет «Аэрофлота», если на его борту экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден попробовал бы добраться до Кубы. Таким образом, даже если в случае с самолетом Ryanair имела место принудительная посадка, считать Минск «первопроходцем» такого рода действий явно не стоит.

Весьма показательна с этой точки зрения реакция на воскресный инцидент со стороны России. Вечером 24 мая Министерство иностранных дел России сообщило, что считает задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии и что действия белорусских властей вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair соответствуют международным нормам.

Если же кому-то на Западе так хочется поговорить о государственном терроризме, то почему бы и нет? Давайте побеседуем, конечно. О похищениях ЦРУ граждан других стран на территории Европы. О секретных тюрьмах ЦРУ за пределами Соединенных Штатов. Об убийстве американцами иранского командира «Аль-Кудс» Касема Сулеймани на территории Ирака. О перекрытии украинской стороной Северо-Крымского канала. Об обстрелах мирных жителей Донбасса частями ВСУ — да много разных тем тут вспомнить можно.

Ах, «это другое»? Ну да, ну да…

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Что было сказано Западу

Сейчас европейские СМИ активно «лепят» из Протасевича идейного и высокоморального революционера — борца за демократию. Но таков ли фигурант на самом деле?

Гражданин РБ Роман Протасевич 1995 года рождения — оппозиционер со стажем. В протестных акциях он участвовал с 2010 года. Был членом оппозиционного радикального националистического движения «Молодой фронт». Учился на факультете журналистики Белорусского государственного университета, но был отчислен. Работал на «Еврорадио», которое финансируется Польшей и Литвой, а также трудился в белорусской службе «Радио «Свобода», чьи спонсоры находятся за океаном.

По словам самого Протасевича, был он и на украинском Евромайдане, где набирался «опыта». Также белорусский оппозиционер не скрывал, что на протяжении года работал в «зоне АТО» как журналист-фрилансер. А если покопаться в интернете, то можно найти упоминания о зачислении Протасевича в неонацистский батальон «Азов», вместе с которым он якобы участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Воевал ли на самом деле Протасевич в Донбассе — утверждать не возьмемся. А вот то, что подстрекательская деятельность фигуранта, перебравшегося в Польшу и ставшего главным редактором NEXTA, крайне печально аукнулась многим белорусам во время протестных акций 2020 года, сомнений не вызывает. Словом, реальный образ господина Протасевича весьма далек от реноме «благородного революционера».

Какие выводы можно сделать из задержания Протасевича на основе открытой информации? Многие признаки указывают на то, что никакого элемента случайности в произошедшем не было. Скорее всего, госпожа Тихановская права: перед нами — четко спланированная и достаточно результативная операция белорусских спецслужб. А возможно, и не только белорусских.

Отметим, что действия Протасевича объективно были направлены на дестабилизацию не только власти Лукашенко, но также Союзного государства России и Белоруссии. Нечто подобное имело место и во время недавнего дела о попытке государственного переворота в РБ, что побудило российские спецслужбы оказать необходимую помощь КГБ Белоруссии в деле нейтрализации заговорщиков. С оглядкой на этот прецедент, можно предположить, что и в деле с задержанием Протасевича Минск не остался без какой-то поддержки, например информационной.

Prt Scr youtube.com /

Кроме того, вряд ли Лукашенко вообще решился бы на столь вызывающий и жесткий демарш против Запада, не находись Белоруссия под «зонтиком» военно-политических гарантий и поддержки России. В какой-то степени задержание Протасевича можно даже рассматривать как завуалированный сигнал от лица всего Союзного государства в адрес Запада и как пример асимметричных мер, о которых говорил президент РФ в своем послании Федеральному собранию.

Это, конечно, не более чем гипотеза. Но она неплохо вписывается в логику возможного ответа России и Белоруссии на «очаровательную наглость» иностранных оппонентов, когда коллективный Запад начал целенаправленно переформатировать несистемную оппозицию в радикальный инструмент дестабилизации и социального разрушения в обоих государствах.

Если на минуту допустить, что в этой операции белорусские спецслужбы действовали как бы от имени всего Союзного государства, то оно, получив серьезный символический капитал, только что заявило Западу следующее:

— Союзное государство найдет и вернет своих граждан, подозреваемых в серьезных преступлениях, вне зависимости от того, где эти граждане находятся. Виновные в преступлениях понесут заслуженное наказание;

— «крыша» Европы и США больше не дает виновным в преступлениях против Союзного государства никакого правового иммунитета;

— внутренняя политика Союзного государства закрыта для внешнего влияния. Политический экстремизм отныне рассматривается как тяжкое преступление, в какую бы красивую обертку его ни заворачивал Запад.

Белорусское государство сейчас объективно больше всех заинтересовано в проведении максимально прозрачного расследования противоправной деятельности Романа Протасевича. Ну и, разумеется, нельзя позволить коллективному Западу сделать из задержанного мученика.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мы их найдем и всех зачистим»

Вместе с тем роль и место Протасевича не стоит переоценивать. По целому ряду данных, «большой» проект белорусской оппозиции закрыт: ключевые западные державы увидели, что белорусское государство, при поддержке и гарантиях суверенитета со стороны России, устояло и обрушить его не получится.

Как раз с этим и связано резкое понижение медийной и политической активности Тихановской, а также практически полная остановка проекта NEXTA. Иностранные бенефициары потеряли к белорусской оппозиции интерес и прекратили ее финансирование. Не исключено, что в такой ситуации Протасевич попытался заинтересовать своей персоной и своими связями кого-нибудь более серьезного, чем кураторы из Польши и Прибалтики. Эти планы задержание бывшего главреда NEXTA и сорвало.

Остальной же белорусской оппозиции на примере Протасевича Минск дал понять: переход к экстремизму недопустим. Если кто-то пропустит это предупреждение мимо ушей, ему не поздоровится.

«Когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции. Мы готовы действовать, как только поступит приказ, где бы они ни находились, без срока давности мы их найдем, и мы их зачистим», — так прокомментировал перспективы сторонников экстремизма в своем недавнем интервью замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков.

Следующим шагом Минска, очевидно, будет предложение вменяемым оппозиционерам внутри страны, а также за ее пределами, начать диалог и найти свое место в проекте интеграции России и Белоруссии, который будет сопровождаться масштабной общественно-политической трансформацией. Но это, как говорится, уже другая история.

P. S. Кстати, сейчас, перед намеченной на 28 мая встречей в Сочи с президентом Владимиром Путиным, у Лукашенко имеется великолепный шанс признать наконец-то воссоединение Крыма с РФ. Александр Григорьевич в его теперешнем положении от этого уже ничего не проиграет, а вот заработать себе очков в глазах Москвы может прилично. Но это, конечно, наша гипотеза.