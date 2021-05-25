Эфир: Как санкции Запада помогают российскому бизнесу



Во вторник, 25 мая, в 15:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг координатора «Деловой России» по СЗФО Дмитрия Панова, на котором обсуждается развитие бизнеса в России.

В среду, 26 мая, в России отмечается День российского предпринимательства, установленный указом президента от 18 октября 2007 года. Право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции.

Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус.

По данным Федеральной налоговой службы России, на май 2020 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы более 2,57 миллиона юридических лиц и 3,46 миллиона ИП.

Насколько успешны и эффективны российские бизнесмены, по сравнению с зарубежными?

Где российский социально-ответственный бизнес? Должно ли государство мотивировать предпринимателей заниматься социальными проектами?

Меняется ли в обществе отношение к предпринимателям?

Становится ли Россия более привлекательной для ведения бизнеса?

Насколько велика роль бизнеса в борьбе с COVID-19?

Почему российские компании так недооценены на мировых биржах?

Насколько эффективно проходит в России импортозамещение и в каких отраслях? Насколько полезны санкции для российского бизнеса?

Эти и другие вопросы обсуждают в ходе брифинга с Дмитрием Пановым.