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25 мая 16:35
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новостей
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
16:08
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро назвала главные ошибки Ивлеевой в отношениях с Элджеем
16:08
Армия
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Эфир: Как санкции Запада помогают российскому бизнесу

  /   Обновлено: 25 мая 2021 15:54
Общество
Эфир: Как санкции Запада помогают российскому бизнесу
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева


Во вторник, 25 мая, в 15:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг координатора «Деловой России» по СЗФО Дмитрия Панова, на котором обсуждается развитие бизнеса в России.

В среду, 26 мая, в России отмечается День российского предпринимательства, установленный указом президента от 18 октября 2007 года. Право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции.

Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус.

По данным Федеральной налоговой службы России, на май 2020 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы более 2,57 миллиона юридических лиц и 3,46 миллиона ИП.

Насколько успешны и эффективны российские бизнесмены, по сравнению с зарубежными?

Где российский социально-ответственный бизнес? Должно ли государство мотивировать предпринимателей заниматься социальными проектами?

Меняется ли в обществе отношение к предпринимателям?

Становится ли Россия более привлекательной для ведения бизнеса?

Насколько велика роль бизнеса в борьбе с COVID-19?

Почему российские компании так недооценены на мировых биржах?

Насколько эффективно проходит в России импортозамещение и в каких отраслях? Насколько полезны санкции для российского бизнеса?

Эти и другие вопросы обсуждают в ходе брифинга с Дмитрием Пановым.

деловая россия бизнес панов
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