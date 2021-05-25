Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем

Ростов-на-Дону, 25 мая. Руководитель организации Евгений Плетменцев прокомментировал массовую гибель сотрудников на очистных сооружениях в Неклиновском районе.

По его словам, несчастный случай произошел, когда работники меняли деталь на насосной станции. Плетменцев подчеркнул, что место полностью безопасно, при этом газа, которым могли отравиться рабочие, там не должно было быть. Директор рассказал, что следователи занимаются причинами происшествия. При этом работа станции уже возобновлена, сообщает сайт 360tv.ru.

ЧП случилось в поселке Дмитриадовка. Сотрудники погибли в коллекторе, предположительно, из-за выброса метана. Помимо 11 погибших, семь человек пострадали. Четверо из них продолжают лечиться в больнице.

Личности погибших сотрудников водоканала Таганрога стали известны СМИ. ФАН публиковал эксклюзивную информацию с места событий.