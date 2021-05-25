Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США

Вашингтон, 25 мая. Представители Демократической партии США выступили с предложением сократить ядерный арсенал страны для экономии финансовых средств.

Согласно их предложению, Соединенные Штаты смогут сэкономить 72 миллиарда долларов. Для этого Вашингтон должен сократить количество развернутых боеголовок с 1500 до 1000 боеприпасов, а число ракет — с 400 до 150 единиц.

Стоит отметить, что в данный момент США активно пытаются разработать гиперзвуковое оружие. В частности, Белый дом запланировал оборонный бюджет, который предполагает выделение 750 миллиардов долларов на усиление вооруженных сил государства.