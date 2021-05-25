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10:33
Политика
Депутаты Белоруссии поддержали обращение к Лукашенко о совместных выборах
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
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Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США

  /   Обновлено: 25 мая 2021 10:21
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
wikipedia.org  /  United States Department of Energy

Вашингтон, 25 мая. Представители Демократической партии США выступили с предложением сократить ядерный арсенал страны для экономии финансовых средств.

Согласно их предложению, Соединенные Штаты смогут сэкономить 72 миллиарда долларов. Для этого Вашингтон должен сократить количество развернутых боеголовок с 1500 до 1000 боеприпасов, а число ракет — с 400 до 150 единиц.

Стоит отметить, что в данный момент США активно пытаются разработать гиперзвуковое оружие. В частности, Белый дом запланировал оборонный бюджет, который предполагает выделение 750 миллиардов долларов на усиление вооруженных сил государства.

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