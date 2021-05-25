В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»

Москва, 25 мая. Инициатива британских властей ввести новые санкции против «Северного потока — 2» — «вершина здравого смысла», с сарказмом сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Предложение ввести ограничения поступило на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Лондон уверен, что через давление на проект сможет оказать влияние на Белоруссию. Однако решение еще не принято, перед этим британские власти намерены проконсультироваться с партнерами, сообщает НСН.

«Просто недосягаемая вершина с точки зрения первооснов здравого смысла, политических норм поведения и первоначал психологической адекватности», — прокомментировал Косачев в своем Facebook.

В ответ на заявление Лондона член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов указал, что инцидент с судном Ryanair не имеет отношения к России. В связи с этим политик считает идею иностранных властей абсурдной.