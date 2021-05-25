Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео

Ставрополь, 25 мая. Оперативники ФСБ провели молниеносную операцию по задержанию сторонника международной террористической группировки. Кадры спецмероприятия попали в Сеть.

Задержанный в Ставропольском крае мужчина планировал устроить кровавую акцию во время парада Победы в городе Норильске. Кроме того, он искал пособников для совершения теракта. Злоумышленник рассчитывал привести в действие «адские машинки» среди марширующих военных.

В Норильске в подвале дома был оборудован тайник. В нем хранились поражающие элементы и взрывчатка.