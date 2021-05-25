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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:33
Политика
Депутаты Белоруссии поддержали обращение к Лукашенко о совместных выборах
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
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Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
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10:06
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Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву

Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 25 мая. МИД РФ подловил США на попытке «смухлевать» при выполнении условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Вашингтон вывел из учета 101 единицу.

Накануне российское ведомство опубликовало данные о совокупном числе стратегических вооружений, подлежащих сокращению по условиям СНВ-III. Военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью «ПолитРоссии» отметил, что американская сторона была честна не до конца и пошла на хитрость для того, чтобы сохранить у себя ряд стратегических вооружений в обход соглашения.

По словам обозревателя, американцы переоборудовали атомные подводные лодки и бомбардировщики, но так, что их нельзя признать лишенными возможности применять стратегическое ядерное оружие. Это идет вразрез с условиями СНВ-III, что было подчеркнуто в докладе МИД РФ.

«Американцы мухлюют, пытаются все-таки нас объегорить, как они всегда это делают. Но раньше наш МИД об этом вслух не говорил, а сейчас мы ткнули США носом туда публично», — рассказал военный обозреватель.

Эксперт напомнил, что до этого МИД РФ ссылался на данные американской стороны, однако теперь он предоставил собственный отчет. Литовкин отметил, что это может говорить о решении Москвы разговаривать с Вашингтоном открыто.

Однако согласие американской стороны на продление СНВ-III в МИД РФ сочли позитивным знаком. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что эта мера отвечает интересам безопасности и России, и США.

Ранее Вашингтон выступал за расширение договорной базы в сфере регулирования ядерного арсенала. Об этом передало издание RT со ссылкой на выступление главы Стратегического командования ВС США адмирала Чарльза Ричарда.

ядерное оружие литовкин снв-3
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