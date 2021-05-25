Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву

Москва, 25 мая. МИД РФ подловил США на попытке «смухлевать» при выполнении условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Вашингтон вывел из учета 101 единицу.

Накануне российское ведомство опубликовало данные о совокупном числе стратегических вооружений, подлежащих сокращению по условиям СНВ-III. Военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью «ПолитРоссии» отметил, что американская сторона была честна не до конца и пошла на хитрость для того, чтобы сохранить у себя ряд стратегических вооружений в обход соглашения.

По словам обозревателя, американцы переоборудовали атомные подводные лодки и бомбардировщики, но так, что их нельзя признать лишенными возможности применять стратегическое ядерное оружие. Это идет вразрез с условиями СНВ-III, что было подчеркнуто в докладе МИД РФ.

«Американцы мухлюют, пытаются все-таки нас объегорить, как они всегда это делают. Но раньше наш МИД об этом вслух не говорил, а сейчас мы ткнули США носом туда публично», — рассказал военный обозреватель.

Эксперт напомнил, что до этого МИД РФ ссылался на данные американской стороны, однако теперь он предоставил собственный отчет. Литовкин отметил, что это может говорить о решении Москвы разговаривать с Вашингтоном открыто.

Однако согласие американской стороны на продление СНВ-III в МИД РФ сочли позитивным знаком. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что эта мера отвечает интересам безопасности и России, и США.

Ранее Вашингтон выступал за расширение договорной базы в сфере регулирования ядерного арсенала. Об этом передало издание RT со ссылкой на выступление главы Стратегического командования ВС США адмирала Чарльза Ричарда.