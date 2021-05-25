В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair

Москва, 25 мая. Россия не ожидает введения санкций со стороны Евросоюза на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Речь идет о воздушном судне, которое 23 мая совершило срочную посадку в Минске после сообщения о минировании. В российском МИД при оценке реакции Запада отметили, что в Москве не ждут новых санкций. Однако, по словам представителя ведомства, в Евросоюзе они «появляются сами по себе, вне зависимости от событий».

Саммит Евросоюза ранее постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать над территориями объединения.