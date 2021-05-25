Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair

Вашингтон, 25 мая. Пользователи Сети встали на защиту президента Белоруссии Александра Лукашенко после критикующей статьи Bloomberg от автора Клары Феррейра Маркес.

Она выпустила публикацию об инциденте с экстренной посадкой самолета в Минске. Авиалайнер Ryanair, который направлялся в Вильнюс, приземлился в Белоруссии из-за сообщения о минировании. На борту находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который вскоре был задержан правоохранителями.

Запад остро отреагировал на инцидент. В частности, Маркес указала, что против Белоруссии нужно ввести санкции. По ее словам, другие страны могут взять пример с Минска, но журналист забыла о том, что США в 2013 году нагло посадили самолет президента Боливии в Вене. Иными словами, двойные стандарты Запада в этой ситуации показаны довольно наглядно.

Пользователи Сети, наоборот, похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair и признали, что белорусский лидер всех «раскатал в труху».

«Ах как знатно их бомбит, прям душа радуется», — восхитился комментатор с ником leksandrr.

Многие читатели отметили, что Западу явно не нравится, когда с ним разговаривают на его же языке. Над реакцией западных стран пользователи откровенно подшучивают.