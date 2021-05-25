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новостей
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
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Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair

Политика
Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair
pxhere.com

Вашингтон, 25 мая. Пользователи Сети встали на защиту президента Белоруссии Александра Лукашенко после критикующей статьи Bloomberg от автора Клары Феррейра Маркес.

Она выпустила публикацию об инциденте с экстренной посадкой самолета в Минске. Авиалайнер Ryanair, который направлялся в Вильнюс, приземлился в Белоруссии из-за сообщения о минировании. На борту находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который вскоре был задержан правоохранителями.

Запад остро отреагировал на инцидент. В частности, Маркес указала, что против Белоруссии нужно ввести санкции. По ее словам, другие страны могут взять пример с Минска, но журналист забыла о том, что США в 2013 году нагло посадили самолет президента Боливии в Вене. Иными словами, двойные стандарты Запада в этой ситуации показаны довольно наглядно.

Пользователи Сети, наоборот, похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair и признали, что белорусский лидер всех «раскатал в труху».

«Ах как знатно их бомбит, прям душа радуется», — восхитился комментатор с ником leksandrr.

Многие читатели отметили, что Западу явно не нравится, когда с ним разговаривают на его же языке. Над реакцией западных стран пользователи откровенно подшучивают.

«Заатлантические болваны продолжают прикидываться всемогущими», — смеется tonton.8282.

Ранее политолог Алексей Дзермант рассказал, что на Западе на инцидент с самолетом реагируют не совсем адекватно. Так, Франция призвала ввести дополнительные санкции против Белоруссии, передавала НСН.

сша белоруссия сми
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