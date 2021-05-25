Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии

Москва, 25 мая. Пассажирский самолет российской авиакомпании Utair осуществил перелет из столицы в Калининград в обход Белоруссии с целью «топливной эффективности».

В обратном направлении самолет полетел через Белоруссию. Какие-либо извещения об ограничении передвижения через эту страну отсутствуют, заявили в пресс-службе авиакомпании Utair.

Некоторые государства призвали свои авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии. Например, решение об ограничении полетов приняли в Литве. Летящие через Белоруссию самолеты не смогут использовать литовские аэропорты с 25 мая.