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10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
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Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
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Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии

  /   Обновлено: 25 мая 2021 10:10
Общество
Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Москва, 25 мая. Пассажирский самолет российской авиакомпании Utair осуществил перелет из столицы в Калининград в обход Белоруссии с целью «топливной эффективности».

В обратном направлении самолет полетел через Белоруссию. Какие-либо извещения об ограничении передвижения через эту страну отсутствуют, заявили в пресс-службе авиакомпании Utair.

Некоторые государства призвали свои авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии. Например, решение об ограничении полетов приняли в Литве. Летящие через Белоруссию самолеты не смогут использовать литовские аэропорты с 25 мая.

белоруссия москва калининград utair
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