Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры

Москва, 25 мая. Продюсер Иосиф Пригожин напрямую ответил о выселении своих взрослых детей и бывшей супруги из квартиры. Он пытался повлиять на родственников, но этого сделать не удалось.

Бывшая возлюбленная Пригожина Елена некоторое время назад взяла кредит, отдав под залог квартиру. Как оказалось, микрофинансовая организация присвоила себе недвижимость в центре Москвы и выписала из квартиры родственников музыкального продюсера.

Пригожин ушел из семьи, оставив своим детям, Данае и Дмитрию, все, что было нажито в том браке. Он ничего не стал делить, посчитав, что сможет себя обеспечить. Причем продюсер никогда не отказывал в помощи своим родным: он помогал им финансово, дарил машины.

Звезда даже подумать не могла, что его бывшая жена, выйдя замуж, пожертвует недвижимостью родных детей, связавшись с мошенниками.

«Меня это, конечно, убивает. Почему? Потому что я на протяжении всего времени пытался если не контролировать, то повлиять на какие-то вещи», – сказал продюсер в интервью журналистам шоу «Пусть говорят».

Дочь Пригожина Даная в середине мая сообщила, что суд постановил, что она вместе с родными должна покинуть квартиру. Дети рассчитывают, что им поможет знаменитый отец.