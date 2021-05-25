Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры

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25 мая 10:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
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Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры

Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 25 мая. Продюсер Иосиф Пригожин напрямую ответил о выселении своих взрослых детей и бывшей супруги из квартиры. Он пытался повлиять на родственников, но этого сделать не удалось.

Бывшая возлюбленная Пригожина Елена некоторое время назад взяла кредит, отдав под залог квартиру. Как оказалось, микрофинансовая организация присвоила себе недвижимость в центре Москвы и выписала из квартиры родственников музыкального продюсера.

Пригожин ушел из семьи, оставив своим детям, Данае и Дмитрию, все, что было нажито в том браке. Он ничего не стал делить, посчитав, что сможет себя обеспечить. Причем продюсер никогда не отказывал в помощи своим родным: он помогал им финансово, дарил машины.

Звезда даже подумать не могла, что его бывшая жена, выйдя замуж, пожертвует недвижимостью родных детей, связавшись с мошенниками.

«Меня это, конечно, убивает. Почему? Потому что я на протяжении всего времени пытался если не контролировать, то повлиять на какие-то вещи», – сказал продюсер в интервью журналистам шоу «Пусть говорят».

Дочь Пригожина Даная в середине мая сообщила, что суд постановил, что она вместе с родными должна покинуть квартиру. Дети рассчитывают, что им поможет знаменитый отец.

дети пригожин выселение
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Все новости / Шоу-бизнес / Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры
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