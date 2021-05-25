В Сети появилось видео первого приземления российских Ту-22 на базе Хмеймим в Сирии

Хмеймим, 25 мая. Опубликованы кадры первого приземления трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Экипажи бомбардировщиков отработают выполнение учебных задач в небе над Сирией и акваторией Средиземного моря.

«Впервые выполнен перелет дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 с южных аэродромов РФ на авиабазу Хмеймим», — передает пресс-служба Минобороны РФ.

Действующая российская авиабаза Хмеймим находится в 25 километрах к югу от провинции Латакия. Сирия предоставила ее российским военным в 2015 году.