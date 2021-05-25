Захарова заявила об истерической реакции Запада на инцидент с самолетом Ryanair

Москва, 25 мая. Реакция Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске не соответствует международному уровню профессионализма, заявили в российском МИД.

Поведение западных властей свидетельствует о попытках раскрутить в зарубежных СМИ выгодную информационную повестку. Однако формированию провокационной кампании в случае с инцидентом в белорусской столице помешают предшествующие незаконные шаги ряда государств, которые представляют себя «блюстителями порядка».

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим». Либо должно шокировать все <...> Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала реакцию зарубежных коллег истерической. Ранее она уточнила, что Москвы внимательно следит за развитием ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair.