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новостей
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
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Захарова заявила об истерической реакции Запада на инцидент с самолетом Ryanair

  /   Обновлено: 25 мая 2021 10:13
Политика
Захарова заявила об истерической реакции Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 25 мая. Реакция Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске не соответствует международному уровню профессионализма, заявили в российском МИД.

Поведение западных властей свидетельствует о попытках раскрутить в зарубежных СМИ выгодную информационную повестку. Однако формированию провокационной кампании в случае с инцидентом в белорусской столице помешают предшествующие незаконные шаги ряда государств, которые представляют себя «блюстителями порядка».

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим». Либо должно шокировать все <...> Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала реакцию зарубежных коллег истерической. Ранее она уточнила, что Москвы внимательно следит за развитием ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair.

захарова запад ryanair
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Все новости / Политика / Захарова заявила об истерической реакции Запада на инцидент с самолетом Ryanair
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