Бельгийский премьер сообщил о разработке новой стратегии ЕС по отношению к России

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 10:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
Все новости
25 мая 10:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
Все новости

Бельгийский премьер сообщил о разработке новой стратегии ЕС по отношению к России

Политика
Бельгийский премьер сообщил о разработке новой стратегии ЕС по отношению к России
pixabay.com

Брюссель, 25 мая. Разногласия между странами Евросоюза в вопросе отношений с Россией не такие уж большие. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо после закрытой дискуссии ЕС.

Лидеры европейских государств провели конфиденциальное собрание, посвященное отношениям с Россией. Председатель Евросовета Шарль Мишель попросил всех участников дискуссии не использовать гаджеты, чтобы сохранить секретность.

«Мы отметили, что разногласия между странами — членами ЕС (по отношениям с РФ. — Прим. ФАН) не такие уж и большие», — сообщил де Кроо журналистам по итогам переговоров.

Бельгийский политик добавил, что дискуссия была посвящена разработке собственной стратегии Европы по отношению к Москве, которая не зависела бы от Соединенных Штатов.

В Германии ранее сравнили Евросоюз с одинокой женщиной в разорванном платье. В ЕС также рассказали о планируемых санкциях против Белоруссии, передает НСН.

сша евросоюз бельгия евросовет
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 121380 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 118397 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 95829 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 92765 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 60093 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Политика / Бельгийский премьер сообщил о разработке новой стратегии ЕС по отношению к России
Рейтинг@Mail.ru