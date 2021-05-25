Бельгийский премьер сообщил о разработке новой стратегии ЕС по отношению к России

Брюссель, 25 мая. Разногласия между странами Евросоюза в вопросе отношений с Россией не такие уж большие. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо после закрытой дискуссии ЕС.

Лидеры европейских государств провели конфиденциальное собрание, посвященное отношениям с Россией. Председатель Евросовета Шарль Мишель попросил всех участников дискуссии не использовать гаджеты, чтобы сохранить секретность.

«Мы отметили, что разногласия между странами — членами ЕС (по отношениям с РФ. — Прим. ФАН) не такие уж и большие», — сообщил де Кроо журналистам по итогам переговоров.

Бельгийский политик добавил, что дискуссия была посвящена разработке собственной стратегии Европы по отношению к Москве, которая не зависела бы от Соединенных Штатов.

В Германии ранее сравнили Евросоюз с одинокой женщиной в разорванном платье. В ЕС также рассказали о планируемых санкциях против Белоруссии, передает НСН.