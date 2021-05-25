Пожар площадью 1 тыс. «квадратов» на ростовском складе ликвидирован

Ростов-на-Дону, 25 мая. Возгорание повышенной сложности в здании двухэтажного склада было ликвидировано благодаря усилиям сотрудников МЧС.

Пожарные справились с огнем на территории двухэтажного склада «Аквамаркет», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Возгорание площадью 1 тыс. квадратных метров полностью ликвидировано.

В результате ЧП обвалилась кровля здания. В тушении принимали участие 66 человек личного состава и 20 единиц техники. Причина происшествия будет установлена в ходе проверки. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, писал ФАН.