Сторонник ИГ* готовил теракт в Норильске на День Победы

Норильск, 25 мая. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали сторонника ИГИЛ1 (запрещена в РФ), который готовил теракт в Норильске к параду Победы.

По информации силовиков, в подвале дома задержанного мужчины были найдены тайники с взрывчатыми веществами и поражающими элементами. Также была обнаружена переписка сторонника ИГ1, в которой говорилось о попытках террориста склонить некоторых граждан к совершению взрыва в колонне военнослужащих на День Победы.

Как стало известно ранее, секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал о предотвращенном теракте в Мурманске.

1 Организация запрещена на территории РФ.