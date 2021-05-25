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25 мая 12:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:59
Весь мир
Ситуация в Мали: международные организации осуждают захват временного президента
11:58
Шоу-бизнес
Ивлеева пьет коктейли с Юлией Коваль после слухов об измене Элджея
11:57
Общество
Оптогенетика помогла вернуть зрение утратившему его 40 лет назад мужчине
11:52
Общество
Прививки от коронавируса к осени должны сделать 60% россиян
11:47
Армия
В США рассказали о «всевидящем оке» России, от которого не скроется даже F-35
11:46
Происшествия
Умер актер, сыгравший Билли Мерчанта в сериале «Офис»
11:46
Экономика
Средний лимит по кредитным картам рекордно вырос в России
11:45
Происшествия
Водолазов и беспилотники привлекут для ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
11:43
Технологии
Российские специалисты завершают создание двигателя для космического корабля «Орел»
11:38
Общество
Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы
11:37
Экономика
Минфин РФ заявил о неожиданно высоком росте экономики страны
11:37
Политика
Мэр Нижневартовска ушел в отставку
11:37
Политика
Железняк пристыдил еврочиновников за лицемерную политику в адрес России
11:35
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом Monavista Daily
11:34
Происшествия
На Кубани экс-полицейские отправятся в тюрьму за письма с ядом
11:33
Происшествия
Труп бородатого рыбака нашли на берегу реки Волхов
11:31
Экономика
Правительство поддержало идею разрешить въезд в РФ иностранным инвесторам
11:31
Общество
Температурный рекорд 105-летней давности побит в Екатеринбурге
11:30
Общество
Эфир: «ЛизаАлерт» рассказывает о причинах пропажи детей и их поиске
11:29
Происшествия
Житель Саратовской области убил обидчика 198 ударами и кипятком из чайника
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Эфир: Достижения и проблемы российских велолюбителей

Общество
Эфир: Достижения и проблемы российских велолюбителей
vk.com  /  Игорь Баронас


Во вторник, 25 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг Игоря Баронаса — изобретателя необычных велосипедов. Например, самый высокий в мире велосипед — его творение.

В ходе брифинга журналистам рассказывают про велопарад, который пройдет в Санкт-Петербурге в День города, 27 мая. Участникам велопарада предстоит преодолеть дистанцию в 14 км. Формирование колон начнется в 10:00 по местному времени на перекрестке Литейного проспекта и улицы Жуковского. Финишировать спортсмены будут в Парке 300-летия Петербурга.

Баронас примет участие в велопараде. Велолюбитель рассказывает, как пришел к идее модернизировать обычные велосипеды, какие идеи оказались наиболее плодотворными и сколько уникальных экземпляров этого транспортного средства он уже успел смастерить.

В ходе мероприятия также обсуждают важнейшую для велосипедистов проблему Петербурга — велодорожки.

велодорожки велосипедисты баронас
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