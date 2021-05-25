Эфир: Достижения и проблемы российских велолюбителей



Во вторник, 25 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг Игоря Баронаса — изобретателя необычных велосипедов. Например, самый высокий в мире велосипед — его творение.

В ходе брифинга журналистам рассказывают про велопарад, который пройдет в Санкт-Петербурге в День города, 27 мая. Участникам велопарада предстоит преодолеть дистанцию в 14 км. Формирование колон начнется в 10:00 по местному времени на перекрестке Литейного проспекта и улицы Жуковского. Финишировать спортсмены будут в Парке 300-летия Петербурга.

Баронас примет участие в велопараде. Велолюбитель рассказывает, как пришел к идее модернизировать обычные велосипеды, какие идеи оказались наиболее плодотворными и сколько уникальных экземпляров этого транспортного средства он уже успел смастерить.

В ходе мероприятия также обсуждают важнейшую для велосипедистов проблему Петербурга — велодорожки.