Кудрин рассказал, что будет делать Россия после падения спроса на нефть

Москва, 25 мая. Начало 2030-х годов может стать для Российской Федерации периодом сокращения нефтяных доходов. Такую перспективу описал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Стремление развитых стран вывести свои крупнейшие компании на углеродную нейтральность приведет к падению спроса на нефтепродукты к концу 2020-х — началу 2030-х годов. Это мнение Кудрин высказал в интервью изданию «Известия». По его словам, в условиях падения доходов от экспорта стране придется более бережно относиться к бюджетным тратам.

«Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал... Акционерные общества, в том числе государственные, должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Сейчас правительство рассматривает способы усовершенствовать оценку эффективности реализации государственных проектов, добавил он.

Кудрин ранее предложил ввести имущественный ценз для получателей социальных выплат и пособий.