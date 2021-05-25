Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть

Балашов, 25 мая. Заключенные ЛИУ-3 устроили акцию протеста, объявив голодовку и выведя из строя несколько камер наблюдения. В протесте принимают участие 27 человек, несколько из них зашили себе рты. Осужденные недовольны условиями содержания, жалуются на отсутствие гигиены в камерах и хотят получать больше продуктов питания домашнего приготовления.

«У руководства любой колонии сформировался достаточный опыт по решению подобных проблем. Заключенные просто пытаются выбить себе дополнительные преференции, это стандартный метод. Возможно, там действительно есть нарушения, но за последнее время данную колонию трижды посещали разнообразные комиссии», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник системы ФСИН, пожелавший остаться анонимным.

Ранее суд вынес приговор саратовцу, жестоко убившему собственного отца. Мужчина полностью признал вину.