Белоруссия пока не зафиксировала снижения авиатрафика

Минск, 25 мая. Авиатрафик в Белоруссии остается на прежнем уровне, заявил замгендиректора провайдера аэронавигационных услуг страны, компании «Белаэронавигация», Валериан Гродь.

Снижение значений авиатрафика в воздушном пространстве страны пока не фиксировалось, объяснил он. Согласно данным, полученным за последние сутки, трафик остается на прежнем уровне, заявил Гродь «Ведомостям».

Компания «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября. Решение было принято после запрета властей Великобритании и Франции на полеты над их территорией.