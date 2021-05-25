Убитую жительницу Кемерова по частям смыли в унитаз

Кемерово, 25 мая. Правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве и последующем расчленении жертвы.

О преступлении следователи узнали благодаря слесарю. Рабочий чистил канализационные трубы в одном из колодцев возле дома. Он и обнаружил фрагменты кожи и волосы человека.

Стражи порядка предположили, что убитой могла быть 21-летняя горожанка, пропавшая несколько дней назад. Правоохранители установили, что к расправе мог быть причастен ее 25-летний сожитель. Подозреваемый дал признательные показания. По мнению следствия, он расчленил убитую и по кусочкам спустил в канализацию.

В Артеме суд вынес приговор душегубу. Злоумышленник убил двух человек, а затем поджег дом, чтобы уничтожить улики, сообщало Deita.