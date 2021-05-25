Легкая форма коронавируса сводит на нет вероятность повторного заражения

Вашингтон, 25 мая. Легкая форма коронавируса способствует выработке антител на протяжении всей жизни, заявили ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Вероятность повторного заражения коронавирусом крайне незначительна. В исследовании приняли участие 77 добровольцев. Каждые три месяца после заражения коронавирусом у них брали анализ крови. Изначально уровни антител у участников эксперимента упали.

Позже этот показатель выровнялся, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Ученые обнаружили в крови перенесших коронавирус людей плазматические клетки. Они присутствуют в организме даже спустя 11 месяцев после заражения. Эти клетки мигрируют в костный мозг, где постоянно выделяют антитела в кровь.

Прививка облегчает тяжесть постковидного синдрома, заявил директор центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург. COVID-19 очень опасен, так как поражает практически все органы человека, пишет «Ридус». Лишь вакцинация способна переломить ситуацию с коронавирусом, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.