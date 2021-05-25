Легкая форма коронавируса сводит на нет вероятность повторного заражения

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 10:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
Все новости
25 мая 10:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
Все новости

Легкая форма коронавируса сводит на нет вероятность повторного заражения

Наука
Легкая форма коронавируса сводит на нет вероятность повторного заражения
pixabay.com

Вашингтон, 25 мая. Легкая форма коронавируса способствует выработке антител на протяжении всей жизни, заявили ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Вероятность повторного заражения коронавирусом крайне незначительна. В исследовании приняли участие 77 добровольцев. Каждые три месяца после заражения коронавирусом у них брали анализ крови. Изначально уровни антител у участников эксперимента упали.

Позже этот показатель выровнялся, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Ученые обнаружили в крови перенесших коронавирус людей плазматические клетки. Они присутствуют в организме даже спустя 11 месяцев после заражения. Эти клетки мигрируют в костный мозг, где постоянно выделяют антитела в кровь.

Прививка облегчает тяжесть постковидного синдрома, заявил директор центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург. COVID-19 очень опасен, так как поражает практически все органы человека, пишет «Ридус». Лишь вакцинация способна переломить ситуацию с коронавирусом, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

иммунитет исследование коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 121380 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 118397 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 95829 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 92765 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 60093 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Наука / Легкая форма коронавируса сводит на нет вероятность повторного заражения
Рейтинг@Mail.ru