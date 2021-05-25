Расчеты ЗРК С-400 отразили ракетный удар «противника» на учениях в Крыму

Симферополь, 25 мая. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели учения в Крыму. Об этом заявили в Минобороны России.

В рамках тренировки дивизионы отработали меры по противовоздушной обороне от потенциального противника и провели передислокацию расчетов под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», как передало издание RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После этого военные также отработали комплекс мероприятий по обнаружению и сопровождению целей противника с последующим их уничтожением.

Ранее ученые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 прошли на полигоне Телемба в Бурятии. Позднее Минобороны РФ предоставило видеозапись о подготовке зенитчиков.