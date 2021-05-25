Расчеты ЗРК С-400 отразили ракетный удар «противника» на учениях в Крыму

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25 мая 10:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:31
Спорт
Владимир Стогниенко прокомментирует первый матч сборной России на Евро-2020
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
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Расчеты ЗРК С-400 отразили ракетный удар «противника» на учениях в Крыму

Армия
Расчеты ЗРК С-400 отразили ракетный удар «противника» на учениях в Крыму
mil.ru/Пресс-служба Минобороны РФ

Симферополь, 25 мая. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели учения в Крыму. Об этом заявили в Минобороны России.

В рамках тренировки дивизионы отработали меры по противовоздушной обороне от потенциального противника и провели передислокацию расчетов под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», как передало издание RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После этого военные также отработали комплекс мероприятий по обнаружению и сопровождению целей противника с последующим их уничтожением.

Ранее ученые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 прошли на полигоне Телемба в Бурятии. Позднее Минобороны РФ предоставило видеозапись о подготовке зенитчиков.

крым с-400 военные учения
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Все новости / Армия / Расчеты ЗРК С-400 отразили ракетный удар «противника» на учениях в Крыму
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