Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович призналась, что использует капельницы

Москва, 25 мая. Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович поделилась с поклонниками секретами ухода за собой и призналась, что иногда прибегает к капельницам.

Актриса опубликовала пост на своей странице в Instagram и рассказала, как восстанавливается от усталости. Во-первых, знаменитость пьет витамины и биологически активные добавки. Карпович приходится делать это из-за ненормированного образа жизни, недостатка сна, плотного графика и нерегулярного питания.

Во-вторых, звезда «Папиных дочек» следует рекомендации своего врача Марии Черных. Медик посоветовала актрисе делать капельницы с иммунокорректирующим и восстановительным препаратом.

«Благодаря Маше и ее рекомендациям я выжила 32 самолета и два месяца гастролей с очень и очень разными часовыми поясами!» — рассказала Карпович.

Заботиться о внешности знаменитости помогает уходовая косметика. Кроме того, актриса делает инъекции у косметолога, передает Пятый канал.

Поклонники заволновались за Мирославу Карпович из-за ряда снимков, на которых она выглядит болезненно худой. Фанаты обратили внимание, что возлюбленный звезды «Папиных дочек», актер Павел Прилучный, при этом заметно поправился.