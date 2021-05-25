Стали известны детали модернизации российского истребителя Су-34

Москва, 25 мая. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сможет частично выполнять задачи штурмовика после проведения модернизации.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в авиастроительной отрасли, при переоснащении в Су-34 будет заложено «подвешивание» нового оружия, что как раз поможет достичь решения задач штурмовой авиации.

«Советский штурмовик Су-25 устаревает, нового самолета нет, поэтому принято решение реализовать данные возможности на Су-34М», — указал источник.

Ранее стало известно, что первые модернизированные Су-34М будут переданы в ВКС РФ в 2021 году, а уже к 2027 году на вооружении войск их должно быть 76 единиц.

Прежде издание Daily Mail указывало, что на российских бомбардировщиках Су-34 будут размещены новые ракеты «Острота». Помимо этого, в СМИ, в частности RT, неоднократно отмечали роль еще одного «Сухого» — Су-37 для российской авиации.