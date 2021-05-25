ФМБА заявило об увеличении частоты осложнений у перенесших коронавирус

Москва, 25 мая. Частота осложнений у перенесших коронавирус людей увеличилась, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

У тех, кто перенес коронавирус, возникает тромбоз. К тому же возможны осложнения, начиная от сердечно-сосудистых патологий и заканчивая ментальными нарушениями. Медики отмечают, что далеко не все люди, перенесшие COVID-19, могут столкнуться с подобным.

Чтобы не заболеть и снизить тяжесть постковидного симптома, специалисты рекомендуют прививаться. Вакцинация способна переломить напряженную ситуацию с коронавирусом в РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.