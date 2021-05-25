«Белавиа» ответила на ограничения полетов со стороны Франции и Великобритании

Минск, 25 мая. Белорусская компания «Белавиа» после запрета властей Великобритании и Франции на полеты отменила рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября, сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания в указанный период не будет совершать перелеты в указанные страны и из них, говорится на ее официальном сайте.

«Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам», — отмечается в публикации.

Перевозчик пояснил, что пассажиры, чьи рейсы сорвались, могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в период срока действия авиабилета. Для этого необходимо обратиться по месту его приобретения.