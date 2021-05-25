Владимир Путин высоко оценил межгосударственные отношения с Киргизией

Сочи, 25 мая. Россия занимает уверенную первую позицию в торговом обороте Киргизии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Глава государства указал на улучшение двустороннего сотрудничества Москвы и Бишкека. Межгосударственные отношения за последние годы укрепились и продолжают развиваться, добавил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия находится на первом месте в торговом обороте Киргизии. Если в прошлом году показатели товарооборота снизились, то уже в начале 2021-го объемы возросли на 6%, добавил лидер страны.

Глава МИД России Сергей Лавров недавно провел рабочие переговоры с коллегами из Киргизии и Таджикистана.

Владимир Путин ранее созвонился с президентом Азербайджана, передает НСН.