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25 мая 10:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
10:05
Политика
Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair
10:01
Общество
Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
10:00
Общество
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
Все новости

Атаки Запада на Белоруссию обсудят в медиацентре «Патриот»

Общество
Атаки Запада на Белоруссию обсудят в медиацентре «Патриот»
wikipedia.org  /  Adrian Pingstone

Во вторник, 25 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет эфир, в ходе которого эксперты обсудят атаки ЕС, Великобритании и США на Белоруссию после инцидента с рейсом Ryanair.

ЕС решил не принимать рейсы белорусских авиакомпаний. Также Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в связи с этим инцидентом Белоруссию ждет «серьезный ответ Евросоюза». ЕС обсудит санкции против физлиц, предприятий и организаций, финансирующих «белорусский режим», а также санкции против белорусского авиационного сектора, сообщила она.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб допустил введение санкций против газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. По его словам, британское правительство изучит такую опцию и «проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять».

Кроме того, после хамского инцидента в Риге с заменой государственного флага Белоруссии Минск выслал посла и всех сотрудников посольства Латвии.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

санкции белоруссия запад ryanair медиагруппа патриот
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Все новости / Общество / Атаки Запада на Белоруссию обсудят в медиацентре «Патриот»
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