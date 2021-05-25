Атаки Запада на Белоруссию обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 25 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет эфир, в ходе которого эксперты обсудят атаки ЕС, Великобритании и США на Белоруссию после инцидента с рейсом Ryanair.

ЕС решил не принимать рейсы белорусских авиакомпаний. Также Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в связи с этим инцидентом Белоруссию ждет «серьезный ответ Евросоюза». ЕС обсудит санкции против физлиц, предприятий и организаций, финансирующих «белорусский режим», а также санкции против белорусского авиационного сектора, сообщила она.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб допустил введение санкций против газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. По его словам, британское правительство изучит такую опцию и «проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять».

Кроме того, после хамского инцидента в Риге с заменой государственного флага Белоруссии Минск выслал посла и всех сотрудников посольства Латвии.

Прямой эфир пройдет здесь.

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