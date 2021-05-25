Мужчина погиб во время поисков смартфона в статуе динозавра под Барселоной

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25 мая 10:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
10:05
Политика
Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair
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Мужчина погиб во время поисков смартфона в статуе динозавра под Барселоной

Происшествия
Мужчина погиб во время поисков смартфона в статуе динозавра под Барселоной
piqsels.com

Барселона, 25 мая. Житель Испании скончался внутри статуи динозавра, где провел около двух дней в поисках смартфона.

Тело пропавшего без вести мужчины было извлечено из уличной статуи динозавра, сообщает The Guardian. О неприятном запахе в полицию сообщили отец с сыном, которые проходили мимо.

Оказалось, что родные и близкие искали погибшего в течение нескольких дней. Предположительно, гражданин уронил смартфон внутрь статуи и застрял при попытке его достать. Мужчина не смог выбраться и скончался внутри монумента.

В середине апреля бразильские ученые впервые смогли восстановить мозг динозавра, писало издание A42.RU.

смерть барселона динозавр статуя
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