Мужчина погиб во время поисков смартфона в статуе динозавра под Барселоной

Барселона, 25 мая. Житель Испании скончался внутри статуи динозавра, где провел около двух дней в поисках смартфона.

Тело пропавшего без вести мужчины было извлечено из уличной статуи динозавра, сообщает The Guardian. О неприятном запахе в полицию сообщили отец с сыном, которые проходили мимо.

Оказалось, что родные и близкие искали погибшего в течение нескольких дней. Предположительно, гражданин уронил смартфон внутрь статуи и застрял при попытке его достать. Мужчина не смог выбраться и скончался внутри монумента.

В середине апреля бразильские ученые впервые смогли восстановить мозг динозавра, писало издание A42.RU.