Синдром самозванца научились измерять в России

Москва, 25 мая. Ученые НИУ ВШЭ и РАНХиГС апробировали русскоязычную версию «Шкалы феномена самозванца» Паулины Кланс. В эксперименте приняли участие 400 добровольцев.

Понятие «синдром самозванца» появилось в научной литературе в конце 1980-х. Это результат систематических наблюдений во время психотерапевтических сеансов. Так понятие описала психолог Паулина Кланс. Для такого синдрома характерна убежденность человека, что его успех связан со случайностью. Способности и умения в этом случае якобы не имеют никакого значения.

Чаще всего синдром самозванца возникает в новых для человека условиях. К тому же многие с ним сталкиваются в начале успеха. Синдром самозванца опасен, отмечают психологи. Ведь из-за него человека не может достигнуть своей главной цели в жизни.

Психологи рассказали, каким должно быть телосложение идеальной по характеру спутницы жизни. Желательно, чтобы такая женщина обладала фигурой «песочные часы». В этом случае бедра и плечи имеют примерно одинаковый размер. Талия при этом остается узкой. Чтобы привести тело в порядок, нужно не только позаботиться о дефиците калорий, но и постоянно заниматься спортом, пишет «Ридус».