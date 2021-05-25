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25 мая 10:31
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новостей
10:31
Политика
Белоруссия выстоит: эксперт сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной
10:31
Экономика
Глава «Лукойла» скептически отнесся к планам МЭА по углеродной нейтральности
10:29
Общество
Самарские «Крылья Советов» возглавил выпускник университета Саутгемптона
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
10:05
Политика
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Синдром самозванца научились измерять в России

Наука
Синдром самозванца научились измерять в России
wikipedia.org  /  Florian Köhler / CC BY 3.0

Москва, 25 мая. Ученые НИУ ВШЭ и РАНХиГС апробировали русскоязычную версию «Шкалы феномена самозванца» Паулины Кланс. В эксперименте приняли участие 400 добровольцев.

Понятие «синдром самозванца» появилось в научной литературе в конце 1980-х. Это результат систематических наблюдений во время психотерапевтических сеансов. Так понятие описала психолог Паулина Кланс. Для такого синдрома характерна убежденность человека, что его успех связан со случайностью. Способности и умения в этом случае якобы не имеют никакого значения.

Чаще всего синдром самозванца возникает в новых для человека условиях. К тому же многие с ним сталкиваются в начале успеха. Синдром самозванца опасен, отмечают психологи. Ведь из-за него человека не может достигнуть своей главной цели в жизни.

Психологи рассказали, каким должно быть телосложение идеальной по характеру спутницы жизни. Желательно, чтобы такая женщина обладала фигурой «песочные часы». В этом случае бедра и плечи имеют примерно одинаковый размер. Талия при этом остается узкой. Чтобы привести тело в порядок, нужно не только позаботиться о дефиците калорий, но и постоянно заниматься спортом, пишет «Ридус».

ученые исследование синдром самозванца
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