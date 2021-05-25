Глава Еврокомиссии назвала Россию источником инвестиций для ЕС

Брюссель, 25 мая. Россия является важным игроком на мировой арене, а также источником инвестиций и торговли для ЕС. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК выступила в первый день саммита Европейского союза, в ходе которого обсуждались отношения Москвы и Брюсселя. Во время мероприятия она назвала Россию самым большим соседом ЕС.

«Россия также является важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов», — отметила фон дер Ляйен.

Председатель ЕК ранее прокомментировала ситуацию вокруг самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске. Она допустила введение санкций против белорусских физических и юридических лиц в связи с инцидентом.

Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита предложили запретить самолетам белорусских авиакомпаний летать в воздушном пространстве ЕС, пишет НСН.