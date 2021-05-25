После стрельбы в Казани на лечении остаются шесть детей

Казань, 25 мая. В казанских больницах на данный момент остались шесть пострадавших в результате вооруженного нападения на школу. Врачи продолжают работу над стабилизацией их состояния здоровья.

Специалисты пока не называют сроков выписки пациентов, сообщили в минздраве Республики Татарстан.

Стрельба в школе произошла 11 мая. Ильназ Галявиев пришел в гимназию и открыл огонь по людям. В результате ЧП погибли девять человек, 23 получили ранения. Подозреваемый находится под арестом. Ему грозит пожизненный срок.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился организовать поездку для детей и взрослых после трагедии в казанской гимназии. Он подчеркнул, что в поездку ученики отправятся после реабилитации в больнице. Глава также пожелал потерпевшим здоровья, сообщал ФАН.