Волгоградца задержали за демонстрацию полового органа из люка внедорожника

Волгоград, 25 мая. Мужчина разделся в автомобиле и высунулся из люка иномарки, показывая прохожим гениталии. За выходку хулигану грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Инцидент произошел в центре города. Местные жители оказались шокированы поведением пассажира и водителя Subaru. Правоохранители оперативно задержали граждан и доставили их в полицейский участок. Там нарушители не смогли объяснить свой поступок. При этом один из них сказал, что он — «просто котеночек».

В результате на водителя и пассажира составили административные протоколы. Вскоре состоится суд, на котором решится, какого наказания заслужили эксгибиционисты. До судебного разбирательства они будут находиться в камере административно задержанных.

Очередной автобусный скандал произошел в Приморье: водитель автобуса в Артеме отказался выпускать из салона школьника, которому не удалось расплатиться за проезд картой. Разрешить конфликт помогла другая пассажирка, которая вступилась за мальчика и заплатила за него, сообщало Deita.