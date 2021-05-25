Мурашко назвал фактор, который может переломить ситуацию с COVID-19 в РФ

Москва, 25 мая. Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, переломить ее может вакцинация, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Эпидемиологическая обстановка в ряде российских регионов остается непростой. Чтобы предотвратить распространение инфекции и переломить ситуацию, необходимо добиться массового иммунитета путем прививочной кампании, уточнил министр.

Устойчивую тенденцию к нормализации обстановки с коронавирусом имеют регионы, где наблюдается более высокий охват вакцинацией. Мурашко также призвал граждан прививаться, не дожидаясь третьей волны COVID-19, пишет «Ридус».