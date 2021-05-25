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25 мая 10:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
10:05
Политика
Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair
10:01
Общество
Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
10:00
Общество
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
09:59
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры
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Как санкции Запада помогают российскому бизнесу, обсудят в медиацентре «Патриот»

Общество
Как санкции Запада помогают российскому бизнесу, обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Во вторник, 25 мая, в 15:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Дмитрия Панова, координатора «Деловой России» по СЗФО, на котором обсудят развитие бизнеса в России.

Напомним, завтра, 26 мая, в России отмечается День российского предпринимательства, установленный указом президента России от 18 октября 2007 года. Право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ. Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с Законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус.

По данным Федеральной налоговой службы России, на май 2020 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы более 2,57 миллиона юридических лиц и 3,46 миллиона ИП.

Насколько успешны и эффективны российские бизнесмены по сравнению с зарубежными? Где российский социально-ответственный бизнес? Должно ли государство мотивировать предпринимателей заниматься социальными проектами? Меняется ли в обществе отношение к предпринимателям? Становится ли Россия более привлекательной для ведения бизнеса? Насколько велика роль бизнеса в борьбе с COVID-19? Почему российские компании так недооценены на мировых биржах? Насколько эффективно проходит в России импортозамещение и в каких отраслях? Насколько полезны санкции для российского бизнеса?

Эти и другие вопросы обсудят в ходе брифинга.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

санкции россия деловая россия запад бизнес медиагруппа патриот
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