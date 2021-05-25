Как санкции Запада помогают российскому бизнесу, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 25 мая, в 15:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Дмитрия Панова, координатора «Деловой России» по СЗФО, на котором обсудят развитие бизнеса в России.

Напомним, завтра, 26 мая, в России отмечается День российского предпринимательства, установленный указом президента России от 18 октября 2007 года. Право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ. Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с Законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус.

По данным Федеральной налоговой службы России, на май 2020 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированы более 2,57 миллиона юридических лиц и 3,46 миллиона ИП.

Насколько успешны и эффективны российские бизнесмены по сравнению с зарубежными? Где российский социально-ответственный бизнес? Должно ли государство мотивировать предпринимателей заниматься социальными проектами? Меняется ли в обществе отношение к предпринимателям? Становится ли Россия более привлекательной для ведения бизнеса? Насколько велика роль бизнеса в борьбе с COVID-19? Почему российские компании так недооценены на мировых биржах? Насколько эффективно проходит в России импортозамещение и в каких отраслях? Насколько полезны санкции для российского бизнеса?

Эти и другие вопросы обсудят в ходе брифинга.

Прямой эфир пройдет здесь.

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