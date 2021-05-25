Пожару на ростовском складе присвоили повышенный ранг сложности

Ростов-на-Дону, 25 мая. Спасатели продолжают тушить полыхающий склад «Аквамаркет». ЧП присвоили четвертый ранг сложности из пяти возможных.

Пожар в двухэтажном складском здании локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщили в главном региональном управлении МЧС России.

Ранее стало известно об отсутствии угрозы распространения огня. Специалисты заверили, что в ближайшее время площадь возгорания не увеличится.

Напомним, двухэтажный склад «Аквамаркет» загорелся накануне. В результате ЧП обрушилась кровля здания. Пока нет информации о погибших и потерпевших. В тушении пожара участвуют 66 спасателей и более 20 машин. Причина возгорания будет установлена после проверки дознавателей.