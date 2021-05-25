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новостей
10:29
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Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
10:05
Политика
Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair
10:01
Общество
Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
10:00
Общество
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
09:59
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры
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Испытания российского авианосца «Адмирал Кузнецов» откладываются

  /   Обновлено: 25 мая 2021 09:49
Армия
Испытания российского авианосца «Адмирал Кузнецов» откладываются
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 25 мая. Ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» соответствует графику, но выход на испытания немного откладывается. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

Согласно информации, корабль выйдет на испытания несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, которые связаны с поставкой ремонтного оборудования — паротурбинных установок производства «Киров-энергомаш».

Глава Объединенной судостроительной корпорации подчеркнул, что предприятия корпорации при необходимости смогут заложить новый авианосец.

Ранее испанские аналитики восхитились возможностями российских тральщиков проекта «Александрит» ВМФ РФ.

адмирал кузнецов вмф рф авианосец
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Все новости / Армия / Испытания российского авианосца «Адмирал Кузнецов» откладываются
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