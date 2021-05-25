Испытания российского авианосца «Адмирал Кузнецов» откладываются

Москва, 25 мая. Ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» соответствует графику, но выход на испытания немного откладывается. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

Согласно информации, корабль выйдет на испытания несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, которые связаны с поставкой ремонтного оборудования — паротурбинных установок производства «Киров-энергомаш».

Глава Объединенной судостроительной корпорации подчеркнул, что предприятия корпорации при необходимости смогут заложить новый авианосец.

Ранее испанские аналитики восхитились возможностями российских тральщиков проекта «Александрит» ВМФ РФ.