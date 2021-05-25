Как пропадают дети в России и мире, расскажет «ЛизаАлерт» в «Патриоте»

Во вторник, 25 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Антона Паулина, руководителя пресс-службы «ЛизаАлерт» в Петербурге.

Напомним, Международный день пропавших детей ежегодно отмечается во всем мире 25 мая. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти, и день надежды, что в будущем взрослые смогут сделать все, чтобы дети никогда не пропадали.

Россия официально присоединилась к международной традиции отмечать этот день в 2012 году, а в 2014 году был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. По данным МВД и общественных организаций, ежегодно в России пропадают 100-120 тысяч человек, из которых 20-25 тысяч — дети. Большая часть «потеряшек» находится живыми и здоровыми, но примерно 20 тысяч из числа взрослых и детей пропадают навсегда. Эта проблема касается всех стран в мире. Так, по данным ФБР, в США каждый день пропадает в среднем 2100 детей и подростков до 17 лет, то есть 600 тыс. в год.

В Петербурге в прошлом году живыми нашли 391 ребенка, погибшими — 11, не смогли найти семерых.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

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