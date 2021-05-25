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25 мая 10:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
10:05
Политика
Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair
10:01
Общество
Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
10:00
Общество
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
09:59
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры
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Как пропадают дети в России и мире, расскажет «ЛизаАлерт» в «Патриоте»

  /   Обновлено: 25 мая 2021 10:04
Общество
Как пропадают дети в России и мире, расскажет «ЛизаАлерт» в «Патриоте»
pixabay.com  /  cherylholt

Во вторник, 25 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Антона Паулина, руководителя пресс-службы «ЛизаАлерт» в Петербурге.

Напомним, Международный день пропавших детей ежегодно отмечается во всем мире 25 мая. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти, и день надежды, что в будущем взрослые смогут сделать все, чтобы дети никогда не пропадали.

Россия официально присоединилась к международной традиции отмечать этот день в 2012 году, а в 2014 году был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. По данным МВД и общественных организаций, ежегодно в России пропадают 100-120 тысяч человек, из которых 20-25 тысяч — дети. Большая часть «потеряшек» находится живыми и здоровыми, но примерно 20 тысяч из числа взрослых и детей пропадают навсегда. Эта проблема касается всех стран в мире. Так, по данным ФБР, в США каждый день пропадает в среднем 2100 детей и подростков до 17 лет, то есть 600 тыс. в год.

В Петербурге в прошлом году живыми нашли 391 ребенка, погибшими — 11, не смогли найти семерых.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

медиагруппа патриот международный день пропавших детей лизаалерт антон паулин
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