Жители России перечислили способы борьбы со стрессом

Москва, 25 мая. Каждый человек выбирает свои способы снятия стресса. Россияне выделили общение с родственниками и друзьями, а также заедание тревоги сладостями.

Предпочитают общаться с родственниками и друзьями 34% опрошенных, а еще 27% считают хорошим антистрессом кондитерские изделия. Об этом говорится в результатах опроса холдинга «Ромир», передает ТАСС.

Среди любителей сладкого оказалось больше женщин, чем мужчин, — 29% и 23% соответственно. Такой способ снятия стресса больше всего подходит людям от 21 до 40 лет, а меньше — от 51 до 74 лет. 22% россиян принимают успокоительные препараты. Чаще всего к ним прибегают граждане от 75 лет.

Мнение о том, что сладости помогают поднять настроение, опровергла эндокринолог Егана Королева. При попадании сахара в организм человек чувствует прилив сил, но затем энергия падает. Это объясняется выводом молекул магния.