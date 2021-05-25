Любят ли в России велосипеды, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 25 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Игоря Баронаса, изобретателя необычных велосипедов. К примеру, Игорь является создателем самого высокого в мире велосипеда.

В ходе брифинга журналистам расскажут про велопарад, который пройдет в Санкт-Петербурге в День города, 27 мая. Участникам велопарада предстоит преодолеть дистанцию в 14 км. Формирование колон начнется в 10:00 по местному времени на перекрестке Литейного проспекта и улицы Жуковского. Финишировать спортсмены будут в Парке 300-летия Петербурга.

Гость пресс-центра, Игорь Баронас, также примет участие в велопараде. Журналистам он расскажет, как пришел к идее модернизировать обычные велосипеды, какие идеи оказались наиболее плодотворными и сколько всего уникальных экземпляров этого транспортного средства он уже успел смастерить.

В ходе мероприятия мы также обсудим важнейшую для велосипедистов проблему Петербурга — велодорожки.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

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