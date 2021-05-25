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25 мая 09:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:52
Общество
Любят ли в России велосипеды, обсудят в медиацентре «Патриот»
08:50
Россия
Mail.ru Group купила 100% долей пермского облачного гейминга Playkey
08:47
Общество
Жители России перечислили способы борьбы со стрессом
08:39
Происшествия
Угрозы распространения огня в горящем складе в Ростове-на-Дону нет
08:35
Происшествия
Появились фото с места ДТП с участием автобуса под Норильском
08:35
Общество
Вероятной причиной вибраций в китайском небоскребе стали вихревые цепочки
08:12
Общество
Жители России поделились планами на летний отдых
08:00
Общество
В Национальном центре помощи детям назвали главные причины пропажи несовершеннолетних
07:55
Происшествия
Чиновник из минсельхоза в Республике Саха задержан по подозрению в коррупции
07:53
Происшествия
ХАМАС заявило о непричастности к инциденту с ирландским лайнером Ryanair
07:50
Армия
Бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии
07:45
Общество
Коммунальщики определили график отключения горячей воды в Выборге
07:36
Политика
Штаты посольств РФ в Праге и Чехии в Москве уровняют до конца месяца
07:30
Общество
Невролог Евдокимов предупредил о неочевидном признаке скорого инфаркта
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
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Любят ли в России велосипеды, обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 25 мая 2021 08:57
Общество
Любят ли в России велосипеды, обсудят в медиацентре «Патриот»
kantiana.ru  /  Пресс-служба БФУ им.Канта

Во вторник, 25 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Игоря Баронаса, изобретателя необычных велосипедов. К примеру, Игорь является создателем самого высокого в мире велосипеда.

В ходе брифинга журналистам расскажут про велопарад, который пройдет в Санкт-Петербурге в День города, 27 мая. Участникам велопарада предстоит преодолеть дистанцию в 14 км. Формирование колон начнется в 10:00 по местному времени на перекрестке Литейного проспекта и улицы Жуковского. Финишировать спортсмены будут в Парке 300-летия Петербурга.

Гость пресс-центра, Игорь Баронас, также примет участие в велопараде. Журналистам он расскажет, как пришел к идее модернизировать обычные велосипеды, какие идеи оказались наиболее плодотворными и сколько всего уникальных экземпляров этого транспортного средства он уже успел смастерить.

В ходе мероприятия мы также обсудим важнейшую для велосипедистов проблему Петербурга — велодорожки.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

день города велосипеды медиагруппа патриот
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Все новости / Общество / Любят ли в России велосипеды, обсудят в медиацентре «Патриот»
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