Угрозы распространения огня в горящем складе в Ростове-на-Дону нет

Ростов-на-Дону, 25 мая. Спасатели продолжают тушить пожар, который произошел на складе «Аквамаркет» в Ростовской области. Сообщается, что площадь возгорания в ближайшее время не увеличится.

Примерная площадь возгорания равна 1 тыс. квадратным метрам, передает главное региональное управление МЧС России. В результате инцидента произошло обрушение кровли дома.

Информации о погибших и пострадавших на данную минуту нет. МЧС задействовало 66 спасателей и более 20 единиц специальной техники. Пожару был присвоен второй номер сложности.