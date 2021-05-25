Появились фото с места ДТП с участием автобуса под Норильском

Норильск, 25 мая. Столкновение автобуса с тягачом на трассе Норильск — Талнах обернулось шестью жертвами. В Сети появились фото с места происшествия.

По предварительным данным, заднюю ось тягача занесло, что повлекло за собой столкновение с автобусом. Транспортное средство перевозило рабочих.

Федеральное агентство новостей /

На данный момент шесть пассажиров обратились за профессиональной медицинской помощью. Всего в автобусе, по данным МВД, находилось 30 человек.

Федеральное агентство новостей /

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства аварии. Движение рядом с рекой Наледная приостановлено.