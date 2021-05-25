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08:52
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Любят ли в России велосипеды, обсудят в медиацентре «Патриот»
08:50
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Mail.ru Group купила 100% долей пермского облачного гейминга Playkey
08:47
Общество
Жители России перечислили способы борьбы со стрессом
08:39
Происшествия
Угрозы распространения огня в горящем складе в Ростове-на-Дону нет
08:35
Происшествия
Появились фото с места ДТП с участием автобуса под Норильском
08:35
Общество
Вероятной причиной вибраций в китайском небоскребе стали вихревые цепочки
08:12
Общество
Жители России поделились планами на летний отдых
08:00
Общество
В Национальном центре помощи детям назвали главные причины пропажи несовершеннолетних
07:55
Происшествия
Чиновник из минсельхоза в Республике Саха задержан по подозрению в коррупции
07:53
Происшествия
ХАМАС заявило о непричастности к инциденту с ирландским лайнером Ryanair
07:50
Армия
Бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии
07:45
Общество
Коммунальщики определили график отключения горячей воды в Выборге
07:36
Политика
Штаты посольств РФ в Праге и Чехии в Москве уровняют до конца месяца
07:30
Общество
Невролог Евдокимов предупредил о неочевидном признаке скорого инфаркта
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
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Вероятной причиной вибраций в китайском небоскребе стали вихревые цепочки

Общество
Вероятной причиной вибраций в китайском небоскребе стали вихревые цепочки
pixabay.com

Шэньчжэнь, 25 мая. Власти Китая потребовали провести расследование по поводу безопасности небоскреба в городе Шэньчжэнь, который напугал людей своей внезапной вибрацией.

Неделей ранее 355-метровый небоскреб SEG Plaza по непонятным причинам начал раскачиваться и вибрировать. Из здания было эвакуировано 15 тысяч человек. После этого власти распорядились провести расследование и найти объяснение этому инциденту.

По итогам проверки специалистами не было выявлено конструкционных нарушений и аномалий. Выдвинута версия, что причиной внезапной тряски и вибрации здания стали вихревые цепочки, которые создаются из-за потоков ветра, движения поездов в метро, температурных перепадов. Однако официального заключения до сих пор нет.

Недавно подвели итоги в главной международной премии в области уникального высотного строительства. По результатам голосования 462-метровый небоскреб «Лахта-центр» победил сразу в нескольких номинациях.

китай небоскреб шэньчжэнь
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