Вероятной причиной вибраций в китайском небоскребе стали вихревые цепочки

Шэньчжэнь, 25 мая. Власти Китая потребовали провести расследование по поводу безопасности небоскреба в городе Шэньчжэнь, который напугал людей своей внезапной вибрацией.

Неделей ранее 355-метровый небоскреб SEG Plaza по непонятным причинам начал раскачиваться и вибрировать. Из здания было эвакуировано 15 тысяч человек. После этого власти распорядились провести расследование и найти объяснение этому инциденту.

По итогам проверки специалистами не было выявлено конструкционных нарушений и аномалий. Выдвинута версия, что причиной внезапной тряски и вибрации здания стали вихревые цепочки, которые создаются из-за потоков ветра, движения поездов в метро, температурных перепадов. Однако официального заключения до сих пор нет.

Недавно подвели итоги в главной международной премии в области уникального высотного строительства. По результатам голосования 462-метровый небоскреб «Лахта-центр» победил сразу в нескольких номинациях.